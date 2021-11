La prima fila targata Mercedes su una pista favorevole a Red Bull ha letteralmente scioccato Lewis Hamilton: "Non sappiamo cosa sia successo, ma all'improvviso abbiamo trovato il passo. Avrei voluto la pole, ma Bottas è stato fantastico. Splendido aver monopolizzato la prima fila". Il GP del Messico in diretta domenica su Sky Sport F1

"Mi piacerebbe essere in pole, ma Bottas è stato fantastico"

IL RIVALE

Verstappen sicuro: "Lotteremo con le Mercedes"

"Valtteri ha fatto un lavoro fantastico. Sono fiero di lui. Sta guidando benissimo nelle ultime gare. Il risultato è grandioso per il team. Non pensavamo di avere il passo questo weekend, monopolizzare la prima fila è davvero speciale. Ci da la possibilità di lottare bene con gli altri. Non abbiamo idea di cosa sia cambiato. Erano sei decimi davanti, poi quattro. Qualunque cosa sia successa nelle qualifiche, all’improvviso ci siamo trovati ad avere il passo migliore. Sono scioccato come tutti, ma accetto questo risultato di buon grado. Mi piacerebbe essere al posto di Valtteri, ma lui è stato fantastico. Io ho fatto di tutto per essere lì, ma non potevo fare di meglio oggi