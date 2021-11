Charles Leclerc deluso al termine delle qualifiche in Messico, chiuse in ottava posizione: "Posso arrabbiarmi con me stesso, ho fatto errori che non ci stanno in Q3. E' solo colpa mia, devo imparare da queste cose. Peccato perchè in qualifica avevo trovato un buon feeling". Il GP del Messico in diretta domenica su Sky Sport F1

Leclerc: "Ho fatto errori che non ci stanno in Q3"

il compagno

Sainz: "E' successo di tutto, qualifiche dure"

"Sicuramente avere una macchina davanti nell’ultimo settore non mi ha aiutato però devo dire che la colpa è solo mia. Posso solo arrabbiarmi con me stesso. Non sono stato bravo abbastanza. Nel primo settore stavo facendo il giro che volevo. Stava andando tutto bene, ero un decimo e mezzo più veloce del giro che avevo fatto prima. Eravamo lì e dopo ho fatto degli errori che non ci stanno in Q3. Mi dispiace per il team perché c’è stato un grande lavoro sin dalle PL1. Io non sono stato per niente a mio agio con la macchina, ho fatto tanti errori in PL1, PL2 e PL3. In qualifica ho trovato il feeling, finalmente, ed ero stato molto competitivo fino a questo errore. Mi dispiace, proverò a imparare da questo”.