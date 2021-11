Felipe Massa al microfono di Sky Sport analizza la lotta mondiale tra Verstappen e Hamilton: "Il Campionato può finire all'ultima curva e io lo so bene. Tutto può cambiare in una gara. Vedremo in questi ultimi GP, secondo me Verstappen è pronto dal punto di vista mentale, sbaglia davvero poco". Tutto il GP del Messico è live su Sky Sport F1 (canale 207)

