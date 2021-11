Un errore di Tsunoda all’ultimo tentativo porta Sergio Perez a finire sul prato. Di qui una breve esposizione delle bandiere gialle, con Verstappen obbligato ad abortire il proprio giro. "E' un idiota", dice l'olandese via radio. Poi Yuki a Sky Sport F1: "Max? So di Perez ma nulla di Verstappen...". Domenica il GP del Messico live su Sky Sport F1 alle 20

Una pista Red Bull, Verstappen strafavorito, ma alla fine la pole è della Mercedes. In un sabato incredibile, Valtteri Bottas si è piazzato davanti a tutti con il tempo di 1:15.875. Una Mercedes che non aveva brillato fino alle terze libere, s'illumina con il lampo del finlandese; ma lampo è stato anche quello del compagno di squadra Lewis Hamilton, piazzatosi con lui in prima fila. Poi, però, c'è pure la rabbia di Max Verstappen: il leader del Mondiale, terzo nel Q3, nel finale si è scatenato via radio contro il giapponese Yuki Tsunoda che, uscito di pista, lo avrebbe in qualche modo ostacolato.