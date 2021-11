Sarà una bolgia a Città del Messico, in pista e fuori: la rediviva Mercedes parte davanti con Bottas e Hamilton, subito dietro le due Red Bull con Verstappen che ha tanta voglia di rivincita. La Ferrari si è fatta sorprendere, ma è pronta a rifarsi. Il GP in diretta oggi alle 20 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky SportUno (canale 201) e in 4K

Sarà una bolgia. Fuori pista ma non solo. Nel mondiale delle sorprese anche la griglia della quintultima gara della stagione è in effetti una sorpresa, o uno shock per rubare le parole a Lewis Hamilton. Una Mercedes coraggiosa ha rischiato il tutto e per tutto tra motore e setup pur di mettere pressione alla Red Bull riuscendo a conquistare tutta una prima fila che sembrava un miraggio, grazie anche ai cambiamenti della pista. Dalla pole parte l’uomo meno citato e atteso del fine settimana, Valtteri Bottas, ma anche il secondo posto di Hamilton è una boccata d’aria e di speranza per il sette volte campione del mondo in vista di una gara che sarà tostissima contro il suo avversario per il titolo.

Dietro le due frecce nere ci sono parecchi delusi con tanta voglia di rivincita ovviamente. Uno su tutti è Verstappen, che si sentiva la pole in tasca e invece in qualifica si è preso tre decimi. Il caldo e un problema all’ala posteriore non gli hanno permesso di fare di più ma per l’olandese, che parte con l’eroe di casa Perez di fianco, è ancora tutto aperto.

Anche la Ferrari si è fatta sorprendere, soprattutto dagli ottimi giochi di squadra degli avversari. Grazie ai penalizzati Tsunoda e Norris che hanno aiutato con le scie, Gasly ha conquistato un gran quinto posto e Ricciardo si è infilato tra le due Rosse. Sainz sesto e Leclerc ottavo si sono persi tra problemi ed errorini e dalle qualifiche ne sono usciti scottati, ma già pronti anche a rifarsi.