Charles Leclerc dopo il 5° posto in Messico: "Abbiamo provato a passare Gasly, ma oggi la sua velocità è stata una brutta sorpresa. Non possiamo dirci mai soddisfatti quest'anno, salvo per le qualifiche di Monaco e Baku"

"Possiamo essere soddisfatti solo di Monaco e Baku"

Sainz: "Molto veloce in tutto il weekend"

"Con la dura ha fatto fatica per i primi 20 giri, abbiamo fatto il cambio con Carlos per passare Gasly, ma non ce l'abbiamo fatta. Non possiamo mai dirci soddisfatti quest'anno, forse tranne per le qualifiche di Monaco e Baku, oggi ci aspettavamo qualcosa in più. Gasly oggi è andato molto veloce, è stata una brutta sorpresa. Noi dobbiamo analizzare una cosa: sulle medie andavamo forte mentre faticavamo con le hard".