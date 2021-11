Sesto posto per Carlos Sainz nel GP del Messico: "Ci aspettavamo di essere davanti ad Alpha Tauri, come passo eravamo vicini ma la partenza è stata decisiva. Sono stato veloce, oggi come tutto il weekend"

Carlos Sainz sesto in Messico dietro al compagno di squadra Charles Leclerc: punti fondamentali per la Ferrari in ottica costruttori, con il sorpasso al 3° posto ai danni della McLaren.

"Ci aspettavamo di essere davanti ad Alpha Tauri"

"Sono andato molto veloce oggi, in generale tutto il weekend sono stato rapido. Ci aspettavamo di essere davanti ad Alpha Tauri, ma erano più veloci. Come passo eravamo uguale o forse un po' meglio, lo stavo riprendendo ma alla fine non ce l'ho fatta. Il problema è che in questo circuto se sei davanti alla prima curva non ti prendono più".