Super domenica: F1 in Messico, MotoGP a Portimao

E' una grande domenica di motori sui canali di Sky Sport. La Formula Uno è di scena in Messico, per un'altra tappa del duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il Motomondiale corre a Portimao, con il titolo già conquistato da Quartararo. Ma il Mondiale costruttori e quelli di Moto2 e Moto3 sono ancora da decidere. Il Gran Premio dell'Algarve scatta alle 14, quello di Città del Messico alle 20

Penultima tappa del Motomondiale a Portimao. Quartararo si è già laureato campione a Misano, ma resta in palio il titolo costruttori. Le Ducati guidate da Bagnaia (che partirà dalla pole davanti al compagno Miller), sono pronte a difendere il vantaggio sulle Yamaha. Tutto ancora da decidere in Moto2 e Moto3. In quest'ultima categoria Dennis Foggia è in corsa per il titolo, con 21 punti da recuperare sullo spagnolo Acosta. Tutto da seguire in diretta sui canali di Sky Sport e sul nostro sito.