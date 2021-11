Aumenta il distacco tra Verstappen e Hamilton dopo il Messico e quando mancano 4 gare al termine del Mondiale. Solo una volta nella storia un gap simile (maggiore in realtà) è stato rimontato. Ma è ancora presto per fare calcoli. La F1 torna il 14 novembre con il GP del Brasile: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Il dominio di Max Verstappen a Città del Messico ha confermato il divario che c'è tra la Red Bull e la Mercedes. Divario evidente anche sul piano della serenità e dell'approccio alla gara, come dimostra il caos al via con l'errore di Valtteri Bottas. Il finlandese da poleman si è ritrovato in fondo al gruppo, condizionando il GP del compagno di squadra Lewis Hamilton.