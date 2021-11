Succede di tutto al via del GP del Messico: Bottas tira la scia a Verstappen, chiude la strada a Hamilton e lascia aperto il portone per l'olandese, che prende il comando della gara. Il finlandese viene toccato da Ricciardo e va in testacoda, provocando tanti contatti nelle retrovie: Schumacher e Tsunoda finiscono sulle ruote di Ocon e sono costretti al ritiro. Per Valtteri e per la Mercedes un vero e proprio disastro

GP MESSICO, GLI HIGHLIGHTS