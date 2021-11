Sul palcoscenico che lo ha consacrato per la prima volta come la nuova e giovane stella della Formula 1, Lewis Hamilton quest’anno ha una missione contro chi, come lui nel 2008, sta cercando l’esplosione definitiva. Dopo la grande prova di forza del Messico, Max Verstappen veleggia verso il suo primo titolo con 19 punti di vantaggio.



Con 107 punti ancora a disposizione tra gare, giri veloci e ultima qualifica sprint dell’anno che si terrà proprio qui, per il sette volte campione del mondo la missione non è ancora impossibile, ma ragione e anche un po’ pancia dicono che si sta facendo davvero dura per lui.



Salvo colpi di scena clamorosi il Mondiale sembra aver ormai preso la direzione del giovane e caparbio Max, che non vede l’ora di tornare su una pista che sulla carta dovrebbe esaltare ancora una volta la sua Red Bull. Intensa, con ritmo e vecchia scuola Interlagos ai piloti piace e la Mercedes nelle ultime sei edizioni ci ha vinto quattro volte, ma quest’anno potrebbe non bastare come è già successo l’ultima volta che si è corso qui nel 2019.



La scena ormai è quasi tutta giustamente per loro e per questa lotta tra mondi, modi e team diversi. Intanto in pista c’è già una sfida in atto ed è quella contro il tempo. Le gare consecutive in Paesi così distanti tra loro qualche problema logistico lo hanno creato. Essere pronte in tempo, per le squadre, non sarà un gioco da ragazzi.