La Ferrari dovrà fare la gara sull'Alpha Tauri di Gasly, che anche a Interlagos si è dimostrata la vettura più veloce, escludendo Red Bull e Mercedes. La Rossa proverà a stare davanti alla McLaren, che anche in Brasile ha dimostrato di non essere in un gran periodo di forma. Sabato la Sprint e domenica gara alle 18: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

Analizzando la qualifica dei “normali” si conferma l’ottimo stato di forma di Gasly e della sua Alpha Tauri che, per il secondo Gp consecutivo, si sono lasciati alle spalle Ferrari, McLaren e Alpine. Analizzando i tempi possiamo notare che, la Ferrari, specialmente con Leclerc, aveva la possibilità di ottenere la quinta posizione ma, il pilota monegasco, non ha potuto sfruttare un doppio treno di gomme soft nel Q3. Questo è stato dovuto al doppio set utilizzato in Q1 quando è stato costretto a montare delle gomme soft nuove per superare il “taglio” visto che, il tempo ottenuto nel suo primo tentativo, era stato cancellato per aver infranto il “track limit” in curva 4. Per la Ferrari, analizzando i risultati delle qualifiche, sia il Messico che il Brasile non sono stati entusiasmanti a livello prestazionale nonostante il quinto e sesto posto ottenuto nell’ultima corsa. Se analizziamo il gap chilometrico nei confronti della Mercedes possiamo notare che, le ultime prestazioni, sono state tra le più negative della stagione.