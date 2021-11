Una qualifica Sprint da fenomeno per Hamilton: recupera 15 posizioni in appena 24 giri e chiude 5°. Nel GP scatterà dal 10° posto in griglia per la penalità legata al cambio dell'endotermico, ma quella del sabato brasiliano resta una grande impresa, fatta di super sorpassi come quello su Leclerc. La sua è la 5^ rimonta griglia-gara nella storia di Interlagos. Il GP del Brasile è live su Sky Sport F1 (canale 207

GLI HIGHLIGHTS DELLA QUALIFICA SPRINT