Presunte irregolarità del DRS Mercedes e Hamilton, già penalizzato in griglia per la sostituzione del motore, rischia la squalifica. Ma il sabato della F1 può riservare anche un altro colpo di scena: un video di un tifoso mostra Verstappen toccare l'ala incriminata della monoposto di Lewis al termine della qualifica e in regime di parco chisuo. Per questo potrebbe essere punito anche l'olandese. Oggi la qualifica Sprint live su Sky Sport F1 (canale 207) alle 20.30

Non è ancora il momento di andare in pista, ma il sabato della Formula 1 fa già tanto ruomore. Il post qualifica in Brasile , infatti, è stato scosso dalla presunta irregolarità della Mercedes di Lewis Hamilton . L'ala mobile della numero 44 (DRS) è risultata non conforme al regolamento tecnico . L'investigazione della FIA è partita attorno alle 23.15 italiane, con la convocazione dei rappresentanti del team, e il rischio è quello della squalifica con conseguente ultima posizione di partenza nella Sprint Qualifying di oggi (il via alle 20.30). Ma qui inizia un altro giallo e si mescolano le carte, perché anche Max Verstappen rischia grosso .

Il filmato realizzato sugli spalti: di Max "ispeziona" in regime di parco chiuso la mcchina di Lewis

Sulla penalità di Hamilton, in attesa della decisione dei commissari, il condizionale è più che mai d'obbligo data la presenza del filmato di un tifoso che ritrae Max Verstappen mentre a tocca l'ala incriminata di Lewis proprio nel post qualifica. Mercedes ha sottolineato come da regolamento nessuno, tantomeno un avversario, possa avere questo comportamento con le macchine in regime di parco chiuso. L’olandese è stato quindi convocato per le 13.30 di oggi per fornire spiegazioni ed entrambi rischiano la squalifica per regolamento. Insomma, al momento siamo al cospetto di un vero giallo che solo nelle prossime ore verrà risolto.