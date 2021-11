"Credo che sia stata la gara più dura della mia vita, dopo essere partito ultimo sbato e decimo in gara, ma quel che è successo dimostra che nonostante tutte le avversità non bisogna mai mollare. Mai". Così Lewis Hamilton dopo la vittoria Interlagos, col pubblico brasiliano a fare la ola per la grande impesa. "Era da Silverstone che non mi capitava di avere tutto questo sostegno, mi ha sorpreso e onorato - ha aggiunto Hamilton -. Il team ha fatto un lavoro fantastico e a inizio weekend non avrei mai detto che avremmo alla fine portato a casa tanti punti. Questa vittoria mi sembra la prima, come se non avessi vinto da tantissimo tempo".