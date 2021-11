È successo al termine della gara vinta dal britannico della Mercedes in Brasile: sanzionato per esseri slacciato le cinture di sicurezza durante il giro di rientro ai box al termine della gara. Terza sanzione incassata nel fine settimana dopo la penalità nella griglia del GP e la squalifica dopo la qualifica di venerdì per irregolarità dell'ala mobile. La F1 torna la il 28 novembre con il GP del Qatar: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DEL GP DEL BRASILE