I commissari esamineranno nel giorno della conferenza piloti in Qatar il diritto di revisione Mercedes per l'episodio Verstappen-Hamilton avvento al 48esimo giro del GP del Brasile. Il team di Brakley parteciperà in videoconferenza. Tutto il weekend di Losail live su Sky Sport F1 (canale 207)

I commissari FIA analizzeranno giovedì 18 novembre, in concomitanza con la conferenza piloti in Qatar (ore 15 italiane), il diritto di revisione avanzato dalla Mercedes. Il team di Brackley, dunque, si avvale dell’articolo 14.1.1 del codice sportivo per quanto avvenuto tra Hamilton e Verstappen al 48esimo giro del GP del Brasile. In quel frangente, il 7 volte campione del mondo è finito lungo e fuori pista per la difesa di Max Verstappen considerata irregolare dalla Mercedes. Quest'ultima parteciperà a un'udienza degli steward in videoconferenza.