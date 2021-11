Dopo la foratura dell'AlphaTauri, l'olandese non ha alzato il piede al momento dell'esposizione della bandiera gialla (doppia) sulla sinistra, ma sulla destra c'è la presenza del pannello verde. Questo potrebbe aver tratto in inganno il pilota Red Bull? Al momento non ci sono investigazioni da parte dei commissari. Domenica il GP di Losail live su Sky Sport F1 GP QATAR, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE Condividi

È stata una qualifica ricca di colpi di scena in Qatar, e potrebbe non essere ancora finita. A Losail la pole è andata a Hamilton su Mercedes in 1:20.827. Con la Red Bull di Verstappen riuscita ad andare in pista dopo i problemi di oscillazione all’ala posteriore e una “battaglia delle ali” che continuerà con Mercedes, le sorprese sono arrivate soprattutto al termine del Q2. Qui sono stati eliminati, oltre a Russell, anche Ricciardo, Leclerc e Perez. Nel finale, però, un episodio tutto da chiarire e che potrebbe finire sotto investigazione: la foratura di Gasly (AlphaTauri) ha imposto a tutti di rallentare.

Sventola la doppia bandiera gialla, ma Max... Con la doppia bandiera gialla, però, non avrebbe alzato il piede Verstappen. Ma non sarebbe stato l'unico a non frenare. Il "giallo" s'infittisce, ma spunta anche un altro elemento da tenere a presente.

Bandiera gialla, ma c'è anche il pannello verde! Come detto, Verstappen non ha alzato il piede al momento dell'esposizione della bandiera gialla (doppia) sulla sinistra, ma sulla destra c'è la presenza dei pannelli verdi per la pit-lane. La loro inclinazione, però, potrebbe aver tratto in inganno il pilota olandese della Red Bull? Al momento non ci sono investigazioni da parte dei commissari.