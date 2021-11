Penalità a Losail per Verstappen, che scala in settima posizione al via del GP. Il poleman Hamilton ha una grande occasione per accorciare le distanze in classifica o provare a ribaltarla. Sconta tre posizioni anche Bottas, mentre Sainz non è stato penalizzato per le violazioni del regime di bandiera gialla nel Q3. La gara live su Sky Sport F1 (canale 207) e anche in 4K

LA GRIGLIA DI PARTENZA