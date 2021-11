Bottas: "In qualifica ho fatto molta fatica"

Dopo un ottimo venerdì Valterri Bottas ha faticato più del previsto nelle qualifiche in Qatar. Terzo posto in griglia per lui, dietro ad Hamilton e Verstappen. "Dobbiamo capire cosa sia successo tra venerdì ed oggi, è comunque positivo avere due macchine contro Max in partenza"

“In qualifica ho faticato tanto - ha spiegato il pilota finlandese della Mercedes dopo aver conquistato il terzo posto in griglia a Loasil - soprattutto alla curva uno. A differenza di ieri, dove riuscivo a gestire tutto molto meglio. Dovrò cercare di capire quello che è successo. Ovviamente darò il massimo anche domani in gara, ma sono un po’ confuso rispetto a quello che è accaduto tra ieri e oggi”. Come ti comporterai in curva uno, ti giocherai le tue carte o aiuterai Hamilton? “Non ho molto da perdere personalmente e spero che l’aderenza sarà maggiore per me e Lewis sul lato pulito della pista, poi vedremo. Ma sicuramente avremo due macchine contro Max (Verstappen) e potremo fare qualcosa”.