Hamilton: "Alla prima curva può accadere di tutto"

E' un Lewis Hamilton raggiante quello sceso dalla Mercedes subito dopo aver conquistato la pole position sulla pista di Losail, in Qatar. Prima di rispondere alle domande il pilota inglese si rivolge direttamente al pubblico. “Ciao a tutti, è la prima volta che gareggio qui ed è bello vedere dei nuovi fan", il suo messaggio dedicato agli spalti. Poi l'analisi della sua grande qualifica, arrivata dopo un venerdì complicato. "Ieri è stata una giornata molto difficile per me - ha spiegato - per tutto il giorno non mi sono sentito troppo bene. Ho sofferto molto nel corso delle prime due libere, non c’ero proprio. Avevo un po’ di mal di pancia che mi sono portato dietro da mercoledì. Ho dovuto stringere i denti, ieri sera sono stato nei box fino a mezzanotte con gli ingegneri, che restano sempre fino a tardi e sono davvero dei grandi lavoratori. Ho trovato dei punti in cui potevamo migliorare e abbiamo fatto dei cambiamenti per le Libere 3. A quanto pare funzionavano, quindi li abbiamo portati anche in qualifica. Sono davvero molto grato per le tempistiche con cui mi hanno messo in pista, non ho mai trovato traffico, e credo che l’ultimo giro sia stato bellissimo, un giro davvero splendido. Questa è una pista fantastica e velocissima, con tante curve ad alta velocità. Dà davvero delle belle sensazioni. Anche a livello fisico ora sto bene, ieri ho dormito bene e ho recuperato”. Cosa ti aspetti dalla gara? “E’ un circuito talmente veloce che non credo sarà semplice seguire per chi starà dietro, ma non c’è neanche un grande degrado delle gomme. Abbiamo visto che tutti e tre (lui, Verstappen e Bottas) partiamo con le gomme medie, e non credo che la gomma dura sarà utilizzabile. Non so se ci saranno una o due soste. Vedremo cosa succederà alla prima curva, il rettilineo prima è molto lungo e c’è il vento alle spalle, quindi può succedere di tutto”.