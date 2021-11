Lavori incessanti al box Red Bull nel corso della terza sessione di prove libere in Qatar. Mentre il team anglo-austriaco muove sospetti verso l'ala posteriore della Mercedes, deve però fare i conti anche con la sua ala mobile. Come già notato in Brasile, c'è un accentuato tremolio visto in Qatar soprattutto sulla macchina di Max Verstappen. Tecnicamente è il buffeting e ha impegnato moltissimo i meccanici Red Bull fino a questo momento. Già notato da Mercedes nell'ambito della battaglia tra i due team, non può essere considerato un vantaggio. Ma è da capire come si potrebbe muovere la Federazione sin proposito se la problematica non dovesse rientrare. Ciò detto, è verosimile che il team sistemerà il tutto entro le 15, quando scatteranno le qualifiche.