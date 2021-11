Ha chiuso al terzo posto a Losail con la sua Alpine e fa festa con Hamilton e Verstrappen dopo aver centrato un nuovo record: sul podio 2.674 giorni dall'ultima volta. Lo spagnolo mancava dal 2014, secondo in Ungheria con la Ferrari. Il Mondiale torna nel weekend del 5 dicembre in Arabia Saudita: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

E' festa grande per Fernando Alonso, il 40enne pilota spagnolo dell'Alpine chiude il GP del Qatar in terza posizione alle spalle di Hamilton e Verstappen, tornando sul podio dopo 7 anni: l'ultima volta fu nel GP di Ungheria del 2014. In quell'occasione chiuse al secondo posto alla guida di una Ferrari e alle spalle di Daniel Ricciardo. La gara di Losail gli porta due nuovi record.