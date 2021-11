Leclerc: "Sorpresa velocità Alpine e Alpha Tauri"

Charles Leclerc è sceso in pista in Qatar con un telaio nuovo dopo il problema avuto in qualifica, che lo ha portato a scattare solo dalla 13esima posizione in griglia. Alla fine il monegasco ha rimontato fino all'8° posto, chiudendo alle spalle del compagno di scuderia Carlos Sainz, un risultato che non lo può fare felice fino in fondo. “Non c’è da essere contentissimo dopo un ottavo posto. Però se guardiamo nel dettaglio - ha spiegato a fine gara - considerando anche il passo che ho avuto sabato, il passo in gara con le hard quando ero solo era molto buono. Dunque su quello sono abbastanza contento. Però dovremo lavorare per capire esattamente cosa è successo sul telaio in qualifica, perché il feeling era molto meglio oggi. Credo che il distacco da Mercedes e Red Bull sia stato più o meno quello che ci aspettavamo, però è stata una sorpresa vedere altri team ‘medi’ come l’Alpine e l’Alpha Tauri che andavano così forte. Quella è stata una brutta sorpresa e dovremo capire perché è successo”.