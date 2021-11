Lewis a -8 da Max: classifiche dopo il Qatar

Con la vittoria in Qatar Hamilton recupera 6 punti in classifica piloti su Verstappen (2° posto e giro veloce per l'olandese a Losail). Lewis si porta così a 8 punti di distanza dal rivale a due gare dalla fine del Mondiale. Passo avanti della Ferrari rispetto alla McLaren per il terzo posto in classifica costruttori

GP QATAR, IL RACCONTO DELLA GARA - GLI HIGHLIGHTS