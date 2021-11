Mercedes superiore in Qatar, l'analisi tecnica

Lewis Hamilton ha vinto in Qatar al termine di un weekend molto positivo per la Mercedes a livello di performance. Il ritiro di Bottas ha fatto però perdere punti rispetto alla Red Bull in classifica costruttori. Il team di Milton Keynes ha avuto più problemi, soprattutto all'ala posteriore, ma ha chiuso comunque con un 2° e un 4° posto. Benissimo l'Alpine, con il ritorno sul podio di Fernando Alonso

La Mercedes W12, per tutto il fine settimana, è sembrata essere superiore alla Red Bull RB16B. La vittoria di Hamilton è stata piuttosto semplice grazie alla penalizzazione in griglia di Verstappen che è stato costretto a partire dalla settima posizione. Il pilota olandese, in qualifica, non ha rallentato con doppia bandiera gialla e questo gli è costato una penalità in griglia. Stessa sorte è toccata a Bottas autore del secondo tempo in qualifica. Il pilota finlandese è stato penalizzato di tre posizioni per non aver rallentato nonostante l’esposizione della singola bandiera gialla. Questa penalizzazione ha permesso ad Hamilton di costruire, fin dai primissimi giri, un gap di sicurezza su Verstappen che poi è riuscito a gestire senza troppi problemi durante tutta la corsa.

Hamilton in Qatar ottiene la seconda vittoria consecutiva e tiene ancora vivo il Mondiale 2021. Ora, a due GP dalla fine, il distacco su Verstappen nella classifica del mondiale piloti è di soli 8 punti . È stato un fine settimana molto positivo a livello di performance per il team Mercedes ma, nonostante questo, ha perso punti nella lotta iridata nei confronti della Red Bull . Bottas, autore di una gara anonima è stato costretto al ritiro mentre il team di Milton Keynes è riuscito a portare a punti entrambe le vetture con Verstappen secondo e Perez quarto. La gara ci ha regalato lo splendido terzo posto ottenuto da Fernando Alonso . Il pilota spagnolo è stato autore di una gara fantastica specialmente nel primo stint dove è riuscito a gestire alla perfezione le gomme soft. Con le hard è riuscito a contenere il ritorno della Red Bull di Perez.

Perché la Mercedes era così superiore?

Per il team di Milton Keynes è stato un fine settimana con molti problemi. Durante le prove libere 1 i due piloti avevano fatte prove comparative all’ala posteriore e dopo aver analizzato i dati, gli ingegneri, avevano optato per l’utilizzo della specifica a meno carico per poter competere con la velocità sul dritto della Mercedes. L’ala da meno carico ha dato grossi problemi al sistema DRS e per evitare una possibile squalifica sono stati costretti ad usare quella più carica che non dava nessun tipo di problematica. Questo ha comportato dei problemi di bilanciamento con un posteriore della RB16B molto “solido” e un avantreno “leggero”. Per questo in qualifica Verstappen e Perez hanno accusato molto sottosterzo che è diminuito però in gara con le vetture cariche di benzina.

Nonostante l’uso dell’ala da alto carico la RB16B si è ben difesa sul rettifilo nei confronti della W12 ma è stata sonoramente battuta nelle curve di alta velocità che, solitamente, sono il suo punto forte. In casa Mercedes, invece, le cose si sono messe in modo positivo fin dalle prime prove libere. I due piloti, durante le libere, hanno provato due setup diversi per poi utilizzare, su entrambe le monoposto, le regolazioni usate da Bottas che hanno dato risultati decisamente migliori rispetto a quelle di Hamilton. Hamilton, in qualifica, non ha utilizzato il motore endotermico del Brasile ma ha portato in pista l’unità introdotta in Turchia. Dall’analisi GPS si nota che sul dritto la velocità con Red Bull è stata pressoché uguale ma ha fatto la differenza nel secondo settore che è quello più guidato. Il campione del mondo è riuscito a guadagnare un decimo alle curve 4 e 5, mezzo decimo alla curva 6, 2 decimi tra le curve 7 e 10 e un altro mezzo decimo tra le curve 11 e 15.

In gara Hamilton, dopo aver costruito un bel gap nei primissimi giri, ha gestito prevalentemente gli pneumatici e non ha dato l’impressione di spingere al massimo. A livello strategico il box anglo-tedesco non ha preso nessun rischio e si è limitato ad andare in copertura su Max Verstappen copiando sia il momento del pit stop che il compound utilizzato.