Procedono senza sosta i lavori sul circuito cittadino di Jeddah, in Arabia Saudita, dove la Formula 1 gareggerà per la prima volta nel fine settimana. La pista è ok, per il resto è una corsa contro il tempo anche se gli organizzatori assicurano che non ci saranno problemi. Domenica la gara alle 18.30, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

FORMULA 1, GP ARABIA. LA GUIDA TV