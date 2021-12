E' un Max Verstappen deluso e arrabbiato per l'errore che gli è costato la pole nel GP di Arabia, dove scatterà dalla 3^ posizione: "E' un errore terribile. La macchina è veloce, abbiamo un buon passo. Non so cosa sia successo. Il 3° posto è deludente, visto il giro che stavo facendo. Cambio rotto? Dobbiamo verificare". Il GP in diretta su Sky Sport F1

Non si dà pace Max Verstappen , terzo nelle qualifiche del GP di Arabia ma andato a muro a poche curve dalla fine della sessione mentre stava percorrendo un super giro che gli sarebbe valsa la pole position. Ora in casa Red Bull c'è anche il timore di aver danneggiato il cambio : questo costerebbe all'olandese leader del Mondiale una penalità di cinque posizioni in griglia.

"Terza posizione deludente visto il giro che stavo facendo"

"E' stato un errore terribile. Ho fatto buone qualifiche, è stato difficile riscaldare le gomme. Il passo però c’è. L’avevamo mostrato all’ultimo tentativo. Non so cosa sia successo esattamente, ho bloccato leggermente. Stavo cercando di tenere la macchina in pista per concludere il giro, ma ho toccato il muro con la ruota posteriore e mi sono fermato. La terza posizione è deludente considerato il giro che stavo facendo. Ma questo dimostra che la macchina è veloce. Vedremo cosa potremo fare domani. Cambio rotto? Non lo so. Ci siamo appena fermati. Dobbiamo vedere".