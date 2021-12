'La ragazza del futuro' è il settimo album in studio di Cesare Cremonini, in uscita il 25 febbraio del 2022 cui seguirà un nuovo tour in estate. Il cantautore bolognese è stato ospite di Paddock Live Show, parlando della sua passione per la Formula 1 e del duello Mondiale tra Hamilton e Verstappen

