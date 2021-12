Una curiosa analogia per Jeddah, o magari un'ispirazione per la realizzazione del circuito dell'Arabia Saudita dove oggi si corre la penultima gara del 2021: il tracciato appare come la "versione moderna" dell'Avus di Berlino (Ovest), protagonista nel Mondiale 1959 e che oggi è invece un'autostrada. Lì la media della pole fu di 237,331 Km/h. La gara in diretta alle 18.30 su Sky Sport F1 (canale 207) e anche in 4K

JEDDAH ENTRA NEL "CLUB" DEI CIRCUITI PIU' VELOCI DELLA F1