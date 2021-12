Appuntamento stasera con la gara che potrebbe assegnare il primo titolo mondiale a Verstappen. Ma nulla è scontato, perché Hamilton scatta dalla pole dopo l'errore dell'olandese nel Q3 e darà tutto per portare ad Abu Dhabi la sfida finale. Magari da un'altra prospettiva di classifica. Il GP dell'Arabia Saudita live oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e anche in 4K: il via alle 18.30

Non prendete impegni alle 18.30: oggi è vietato perdere il GP dell'Arabia Saudita, gara che potrebbe assegnare il titolo Mondiale! Nulla appare però scontato dopo la pole di ieri ottenuta da Lewis Hamilton, in classifica staccato di 8 punti dal leader Max Verstappen. L'olandese della Red Bull ha visto sfumare il primo posto in griglia dopo un errore e un "bacio al muro" nel finale del Q3 e oggi scatterà dal terzo posto in griglia. Tra i due pretendenti al titolo c'è Valtteri Bottas, futuro in Alfa Romeo e che oggi appare più che mai una pedina fondamentale per permettere a Hamilton di centrare la terza vittoria di fila e portare all'ultimo GP di Abu Dhabi il duello decisivo ma da ben altra prospettiva di classifica. E occhio anche a Charles Leclerc: il ferrarista ha centrato il quarto tempo in qualifica. La diretta della gara è su Sky Sport F1 (canale 207), anche in 4K.