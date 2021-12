4/10

AUSTIN 2012 (Usa) - Siamo nel pieno degli anni del dominio Vettel-Red Bull, con Seb che fa sua la pole a che al COTA di Austin, in Texas. E' il 17 novembre e la stagione però non è stata molto facile per il tedesco. In Brasile chiude 6° dopo un violento contatto al via con Bruno Senna: basta a laurearsi campione per la terza volta di fila e a soli 25 anni.