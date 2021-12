Max Verstappen e Lewis Hamilton, 369,5 a 369,5. Era un'ipotesi difficile, ma dopo 21 gare i due contendenti sono in perfetta parità: sarà un vero e proprio scontro diretto in stile tennistico quello che tra una settimana decreterà ad Abu Dhabi il vincitore di questo Mondiale.

Parità in classifica ad Abu Dhabi: ecco gli scenari

Per vedere Verstappen e Hamilton in parità dopo il Gran Premio dell'Arabia Saudita, Lewis ha dovuto vincere strappando anche il giro veloce, con Max secondo. I due arrivano al weekend di Yas Marina a pari punti, con l'olandese della Red Bull in "vantaggio virtuale" per il maggior numero di vittorie (9 a 8). Se Hamilton e Verstappen escono da Abu Dhabi con lo stesso numero di punti, a mettersi la corona sarà dunque l'olandese. Per Lewis è obbligatorio fare un punto in più del rivale.