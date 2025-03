Il debutto della Formula 2 2025, sul tracciato di Melbourne dell’Albert Park, avviene come sempre con la Gara Sprint, sulla distanza di ventitré giri, per un totale di poco più di 121 chilometri di corsa. La vigilia del campionato è stata particolarmente travagliata. Prima il ‘giallo’ delle monoposto già strumentate utilizzate da Crawford (DAMS), Esterson (Trident) e dai due piloti del team Rodin, Cordeel e Dunne, nei test collettivi di Barcellona, equipaggiate con un sensore di pressione dell’aria vietato dai regolamenti, montato dopo aver modificato un pezzo standard della vettura. Poi le sanzioni annunciate ai danni dei team responsabili dell’infrazione, che hanno ricevuto una multa di 10.000 euro a macchina, e dei piloti (penalizzati di 10 posizioni sulla griglia di entrambe le gare dell’appuntamento australiano), oltre alla limitazione -nei prossimi test di Sakhir- a sole due giornate di lavoro, scelte a discrezione del promoter. Quindi i problemi riscontrati sui motori Mecachrome -introdotti nel lontano 2018- che hanno presentato degli anomali cali di potenza compromettendo le prestazioni di diverse monoposto e costringendo la Fia ad aggiungere uno shakedown di 15’ poco prima della Sprint Race. E infine la penalità inflitta a Gabriele Minì, alfiere del team Prema, reo di aver commesso una infrazione (impeding) in pit lane ai danni di un altro pilota nel corso delle qualifiche e pertanto retrocesso incredibilmente di tre posizioni sulla griglia di partenza di entrambe le gare del week-end e privato anche della pole position appena conquistata (e passata nelle mani di Martins, pilota del team ART, insieme alla dote dei primi due punti della stagione). Messo da parte tutto ciò, il circo della serie cadetta si è presentato nella zona di partenza occupando le piazzole dalla prima alla decima con le posizioni invertite rispetto all’ordine di qualifica, così come da regolamento. Per questo motivo al palo si è posizionato il campione uscente della Formula 3 2024, il piacentino Leonardo Fornaroli (Invicta), con accanto il paraguayano Durksen (AIX). Il nuovo pole sitter della Feature Race Martins si è accomodato in quarta fila. Il siciliano Minì solo in settima, chiamato a una gara di rincorsa per rientrare nelle otto posizioni che garantiscono punti. Allo spegnimento dei semafori è bagarre in testa al gruppo. Durksen prende la testa della corsa davanti a Fornaroli, Minì è undicesimo, davanti a Martins partito male. Al secondo giro il francese si ferma: sospensione rotta, dopo un sovrasterzo che lo porta a muro con la posteriore sinistra. Virtual Safety Car. Al terzo giro si ritira Crawford. Intanto Minì è ottavo. Al sesto giro Esterson esce di pista: Safety Car e neutralizzazione che permette a Minì di annullare gli 11”4 che lo separano dal primo posto. Si riparte all’undicesimo giro. Sempre Durksen il leader. Al dodicesimo passaggio Beganovic perde la monoposto e va in 360° perdendo diverse posizioni. Alla quattordicesima tornata si gira anche Meguetounif e finisce a muro. Safety Car. Nuova bandiera verde al diciassettesimo giro e prime otto posizioni cristallizzate fino alla fine. Sotto la bandiera a scacchi passa Durksen (AIX) che ricomincia da dove aveva concluso lo scorso anno e diventa il primo leader della stagione, davanti a Fornaroli (Invicta) e Browning (Hitech). Ottimo settimo posto per Gabriele Minì (Prema) che porta a casa anche il punto supplementare del giro veloce. Nella prossima notte la Feature Race.