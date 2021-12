A livello di prestazioni, Hamilton e Verstappen è come se facessero un mestiere diverso dagli altri piloti: appartengono a un’altra categoria, quella dei fuoriclasse. Ma a Jeddah non mi sono piaciuti per la loro condotta, non è una gara che farei vedere a chi si avvicina a questo sport. Domenica prossima la gara decisiva ad Abu Dhabi: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

