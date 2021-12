5/15 ©Motorsport.com

SUZUKA 1989, L'ANTEFATTO - 22 ottobre del 1989, 15esimo appuntamento del campionato: Prost è avanti in classifica, Senna deve vincere per non consegnare la vittoria del Mondiale al rivale. Il brasiliano domina in qualifica e conquista la pole, ma la partenza in gara non è buona e perde posizioni. Al 47esimo giro la rimonta di Ayrton sta per completarsi: attacca Prost alla chicane e il francese lo chiude fino al contatto tra le due McLaren. Finiscono nella via di fuga e si fermano. Prost esce dalla monoposto con il titolo in mano.