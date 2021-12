Hamilton-Verstappen, le tappe del duello Mondiale

8/11

GP USA (22 ottobre 2021) – Tutto accade nel corso delle FP2 ad Austin. Pochi minuti dopo il via, Verstappen è alle spalle di Hamilton e si sta lanciando per un nuovo giro cronometrato. L’olandese decide però di sorpassare Lewis in curva 15, con il rivale che si riprende la posizione. Il leader del campionato resiste all’esterno e affianca il sette volte campione del mondo, che però non molla e si riprende la posizione in curva 1. Il giro di entrambi è rovinato, con tanto di insulti via radio e dito medio da Max all’indirizzo di Lewis.

Il dito medio di Verstappen a Hamilton