L'atto finale del Mondiale, la sfida decisiva tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per l'assegnazione del titolo. E c'è un dato che sottolinea l'importanza delle qualifiche su questo circuito: il polemen è imbattuto dal 2015.



Se Valencia è la passerella finale per antonomasia del motomondiale, Abu Dhabi lo sta diventando per la F1. Questo è l’ottavo anno di fila con Yas Marina quale ultimo circuito stagionale, la decima in totale, ad una lunghezza dal record di Adelaide (11, consecutivi dal 1985 al 1995). Questo posizionamento a fine calendario è, per tutti i campionati, critico, perché se da un lato l’ultima gara può essere decisiva, negli anni in cui c’è il dominio di un pilota o di un team, si arriva all’ultima gara per fare, appunto, passerella.

Tre volte già decisiva per il titolo Abu Dhabi è stata decisiva per l’assegnazione del titolo nel 2010, 2014 e 2016, mentre in 8 casi si è giunti qui a mondiale deciso. Un esempio di gara a mondiale deciso è proprio quella dell’anno scorso: non solo il titolo era già nelle mani di Hamilton da 3 GP, ma Lewis si presentava all’appello dopo la convalescenza da COVID-19. Fu un Hamilton sottotono, che non andò oltre una poco brillante terza posizione, lasciando la vittoria a Verstappen ed il secondo posto al compagno di team Bottas. I primi tre finirono nell’ordine in cui erano partiti, sempre per parlare di passerella. Questo ci porta ai primati di Abu Dhabi, che delineano delle gare in molti casi decise già al sabato.