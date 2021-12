Per l'ottava volta di fila il circuito di Abu Dhabi è teatro dell'ultima gara dell'anno: Mara Sangiorgio ci porta direttamente sul tracciato per scoprire dove, in che modo sia cambiato e a chi possa essere più favorevole tra Verstappen e Hamilton, a pari punti in cima alla classifica. Il weekend di Yas Marina live su Sky Sport F1: qualifiche e GP alle 14

