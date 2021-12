Il duello Hamilton-Verstappen si è fatto largo anche nel pre-partita della sfida di Champions tra Juve e Malmoe. Alex Del Piero è impaziente: "Come due pugili alla cerimonia del peso, non vedo l'ora di seguire la conferenza stampa: le ultime gare sono state un filino tese!". L’ultima tappa del Mondiale di Formula 1 con il GP di Abu Dhabi, sarà trasmessa in diretta domenica 12 dicembre alle 14 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Giovedì 9 dicembre, alle 21.15 da non perdere la conferenza stampa dei piloti