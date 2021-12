Questo weekend si decide il titolo in F1, ultimo atto del duello Verstappen-Hamilton. L'olandese: "Mi aspetto una gara entusiasmante. Quest'anno siamo stati molto più competitivi rispetto al passato, come squadra possiamo essere estremamente orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto. Daremo tutto per vincere il Mondiale". Il weekend di Yas Marina è live su Sky Sport F1: qualifiche e GP alle 14

Finale della stagione da urlo, in F1: Verstappen e Hamilton si giocano il titolo nell'ultimo GP del Mondiale . L'olandese della Red Bull è pronto: "Sono entusiasta di essere di nuovo ad Abu Dhabi. Nelle ultime gare ci è mancato un po' di ritmo, speriamo che non sia così questo weekend . Il circuito di Yas Marina ha subito alcune modifiche, ora la pista è molto più veloce: sarà interessante vedere come influenzerà l'assetto della vettura. Sarà molto importante avere una buona qualifica".

"Sarà un GP entusiasmante. Vogliamo chiudere al meglio"

In pista ad Abu Dhabi: le novità del circuito

Di sicuro, comunque vada, il 2021 rimarrà un anno da ricordare: "Abbiamo festeggiato molte vittorie e vissuto bei momenti, siamo stati molto più competitivi in generale rispetto agli anni precedenti, quindi come squadra possiamo essere estremamente contenti e orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto in questa stagione. Siamo a pari punti, daremo tutto per vincere il titolo". Quella di domenica secondo Verstappen "sarà una gara entusiasmante, vogliamo concludere la stagione nel miglior modo possibile".