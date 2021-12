Il pilota pugliese dell'Alfa, dalla prossima stagione impegnato nella sua nuova avventura in Formula E, traccia un bilancio della sua esperienza in F1. "Sono stati anni non facili - ammette Giovinazzi - soprattutto all'inizio. Sono sicuramente un pilota e una persona migliore, contento del mio progresso. Non ho niente da rimproverarmi, posso ritenermi soddisfatto del mio lavoro"



