Ultimo GP della stagione per la Formula 1 e tempo di bilanci per tutti, anche per Charles Leclerc , che ha però ancora due obiettivi da centrare ad Abu Dhabi : il 5° posto nel Mondiale piloti, il 'primo degli altri' dopo Red Bull e Mercedes e il 3° nel Costruttori, dove la Ferrari difende un cospicuo bottino nei confronti della McLaren.

"Cresciuto tanto in gestione gomme e gestione gara"

"E' stata una stagione positiva, sono cresciuto tanto in due aspetti dove faticavo, ovvero nella gestione delle gomme e nella gestione della gara. Ero già migliorato, ma ho fatto un ulteriore step in avanti. Ho pagato un po' il prezzo in qualifica, ma ha poi fatto vedere i suoi frutti in gara. Devo trovare un bilanciamento tra le due cose, ma in generale su questo aspetto sono contento. Se guardiamo dove eravamo a inizio 2020 e dove siamo adesso c'è una grande differenza. I tifosi vorrebbero giustamente risultati ancora migliori, ma guardando la stagione, gara dopo gara, vedo che c'è un lavoro impressionante dietro le quinte. Stiamo lavorando nella giusta direzione. Ho fiducia per l'anno prossimo e spero che saremo di nuovo a dare battaglia per le prime posizioni".