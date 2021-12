Primo faccia a faccia tra Hamilton e Verstappen in conferenza stampa, in attesa di scendere in pista ad Abu Dhabi dove si assegnerà il Mondiale 2021: "Incidenti? Non posso controllare quanto accade vicino a me. In pochi pensavano ci saremmo giocati il titolo. A inizio anno non mi considero mai il campione, ma uno che vuole lottare per vincere". Alle 14 sia le qualifiche di sabato che la gara di domenica: tutto live sul Sky

" Molti non avrebbero pensato che saremmo arrivato così vicini . Il team ha fatto un gran lavoro e sono grato. Mai nessuno è arrivato a 8 titoli. Incidenti ? Io non posso prevedere quello che succede accanto a me o attorno a me . Io posso solo lavorare e dare il meglio. Abbiamo fatto una rimonta incredibile e nelle ultime gare ci siamo trovati in una situazione incredibile. Ma, ripeto, non possiamo prevedere le cose che non sono sotto il nostro controllo ".

"Non mi considero mai il campione a inizio anno"

"Al momento mi sembra un campionato come un altro e non come un titolo che si somma agli altri. Non mi presento mai col numero 1 in macchina e non mi considero mai il campione a inizio anno, ma come uno che lotta per vincere. Le raccomandazioni di Masi? E' successo in passato e sono certo che i commissari abbiano preso le precauzioni giuste, credo abbiano fatto bene. Spero non sia necessario stavolta".