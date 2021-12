"Non potevo competere con quel giro, ma in gara abbiamo gomme migliori"

IL RIVALE

"Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine. Però sono andato piuttosto forte nel corso delle prove. Non potevamo rispondere al giro di Max, è stato fantastico. Ma siamo in un buona posizione. Voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani e che potremo fare una gran gara. Nel primo giro ho perso tanto tempo a curva 5, ma il secondo è stato totalmente pulito. Non potevo andare più veloce. Non so se potevo preparare meglio le gomme, ma in ogni caso non potevo battere quel tempo. Ha meritato pienamente la pole”.