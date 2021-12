Lavoro, talento e gioco di squadra: sono gli ingredienti della super pole di Max Verstappen a Yas Marina . La decima di una stagione straordinaria (secondo pilota dopo un certo Senna a regalare questo traguardo alla Honda), mette l'olandese davanti al grande rivale Lewis Hamilton . Da segnalare anche il capolavoro del muretto, con la scia tirata da Perez nel giro lanciato in Q3 .

"Migliorata la macchina, servirà una bella partenza"

IL RIVALE

Hamilton: "Onore a Verstappen, ha fatto gran giro"

"Ovviamente è una sensazione fantastica. Abbiamo decisamente migliorato la vettura in qualifica. Perché questo weekend abbiamo avuto degli alti e bassi. Sono incredibilmente contento, è quello che volevamo. Ma non è mai semplice, considerando quanto loro sono stati forti nelle ultime gare. Ma ora guardo a domani, perché è la giornata più importante. Strategia? Mi sentivo bene con entrambe le mescole, di sera fa un po’ più fresco, quindi dovrebbe essere più semplice con le gomme soft. Vedremo domani. Sarà importantissimo fare un bella partenza. Dopodiché cercheremo di fare la nostra gara cercando di fare del nostro meglio. E vedremo quale sarà il risultato finale. Peso tolto? Certo, sono sollevato. Io faccio sempre del mio meglio e il team mi da sempre la miglior macchina possibile ed è quello che facciamo per tutto l’anno. Oggi tutto ha funzionato alla perfezione".