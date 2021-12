Settimo posto per Charles Leclerc nell'ultima gara del Mondiale: "Peccato, perchè nel terzo settore ho perso tutto quello che avevo guadagnato. Abbiamo comunque il passo per rimontare, ora tocca a me fare il lavoro in gara". Il GP di Abu Dhabi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

"Perso il giro nel terzo settore: non avevo più gomma posteriore"

il compagno

Sainz: "Contento, voglio una gara all'attacco"

"Nel primo e nel secondo settore ero molto contento, nel terzo non avevo più gomma al posteriore e dunque ho perso tutto quello che avevo guadagnato. E' un peccato, ma abbiamo il passo e spero di recuperare in gara. Per quanto riguarda il 5° posto nel Mondiale, complimenti a Norris che avrà fatto sicuramente un gran giro per chiudere terzo. Domenica tocca a me fare il lavoro in gara, il passo fatto vedere sabato è stato tra i migliori in pista, dobbiamo utilizzare questo passo per recuperare".