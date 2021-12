"Sono contento perchè dopo il botto di Jeddah ero deluso, oggi mi sono controllato meglio e ho fatto un bel giro in Q3. Non è stato perfettissimo, ma abbastanza pulito. Mi sono visto sempre capace in qualifica fin dalla McLaren , stavo con Norris che è molto bravo. Sapevo di poterlo fare anche con Leclerc, nelle ultime 6-7 gare sono andato forte e ho sfruttato tutto il potenziale della macchina . Qui siamo stati più vicini ai top team di quanto mi aspettassi , è mancata un po' la gestione della gomma. Nel Q3 è andata meglio e infatti ho fatto il giro limite. Ho avuto la calma di reagire e fare un bel giro, dopo un venerdì difficile è andata bene".

"Finire 5° nel Mondiale? Non voglio succeda niente a Leclerc"

"La Soft ha meno vita, si degrada prima ma come passo è più veloce della Media. Anche per questo Max ha tenuto la Rossa, sarà interessante vedere se non è stata solo una cosa singola del venerdì. Difficile stare calmi, tutti partiranno all'attacco. Voglio fare una bella gara d'attacco. La classifica la guardo, ma per finire 5° dovrebbe succedere qualcosa a Leclerc ma non voglio perchè dobbiamo chiude terzi nel Costruttori. E' indifferente essere 5° o 7°, voglio chiudere con una bella gara per andare tranquillo in vacanza".