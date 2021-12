1/5

L'EPISODIO NELLE LIBERE 3 - Hamilton è stato il più veloce delle Libere 3 con un notevole 1:23.274, sessione in cui si è ipotizzato un mpeding su Mazepin all’uscita dai box. Non c’è stata investigazione dopo attimi d'inceretezza. Una reprimenda – sarebbe stata la terza della stagione dopo Messico e Arabia - avrebbe fatto scattare automaticamente una pesante sanzione per il britannico della Mercedes: 10 posizioni in griglia di partenza.

VIDEO. HAMILTON, REPRIMENDA IN MESSICO E ARABIA