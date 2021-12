Lando Norris vuole tenersi lontano dai guai in partenza nel GP di Abu Dhabi, dove scatterà terzo dietro ai duellanti per il titolo Verstappen e Hamilton: "Sono un po’ nervoso, starò sulle mie, guarderò quello che fanno nei primi giri o anche per tutta la gara, non voglio intromettermi troppo perché potrei causare controversie". Il GP di Abu Dhabi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

